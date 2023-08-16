Мир 16 августа 2023, 07:40 Зеленского назвали на Украине жабой, прыгнувшей из грязи в президентское кресло Экс-советник Кучмы Соскин сравнил Зеленского с жабой, выпрыгнувшей из грязи РИА «Новости»

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Успехи российской армии показали, что президент Украины Владимир Зеленский не подготовился к роли главы государства и не смог ничего противопоставить. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале сравнил его с жабой, дорвавшейся до власти, и призвал уйти в отставку.

Он раскритиковал бездействие Владимира Зеленского на фоне продвижения Вооруженных сил России в сторону Купянска, Красного Лимана, Харькова, ударов по Ивано-Франковску и военным объектам в других уголках страны. По словам Олега Соскина, нынешний лидер киевского режима не смог это остановить. Он усомнился в компетентности бывшего актера на нынешнем посту.

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«Если лягушка находилась в грязи, даже если эта лягушка-жаба допрыгнула до президентского кресла <…>, от этого ведь она не стала королем, вождем или генеральным управителем», — сказал он.

Олег Соскин в резких выражениях раскритиковал Владимира Зеленского, назвал его слабаком и призвал ответить на действия российских военных. Если президент этого не сделает, по мнению советника бывшего главы, ему предстоит уйти в отставку.

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