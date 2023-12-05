Мир 05 декабря 2023, 02:30 Зеленского назвали на Украине «проклятым нацистом» Главный раввин Украины назвал Зеленского «позором еврейского народа» Flickr

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Главный раввин Украины Моше Реувен Асман осудил Владимира Зеленского за переименование одной из улиц в городе Ладыжин в Винницкой области в честь нацистского преступника Омеляна Грабца. Он назвал украинского лидера «проклятым нацистом и позором еврейского народа». Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Поводом для возмущения и критики Зеленского, как сообщил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, стало переименование улицы в честь коменданта украинской вспомогательной полиции города Ровно Омеляна Грабца, причастного к массовому убийству евреев в годы Великой Отечественной войны.

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«Раввин Асман сейчас вместе со своей семьей в заложниках у нацистов в Киеве, поэтому он меня попросил как лидера Антифашисткого движения на Украине написать его позицию», — пояснил он.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский взял линию на уничтожение врагов и противников любыми способами. Он отметил, что заявления, интервью и действия украинского лидера говорят о том, что остаться должны лишь его приверженцы и последователи.