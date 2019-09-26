Зеленского назвали Моникой Левински для Трампа

Американский телеведущий Джимми Киммел (Jimmy Kimmel) в ходе монолога на своем вечернем шоу назвал президента Украины Владимира Зеленского новой Моникой Левински. Он обратил внимание на тот факт, что разговор с ним может стоить американскому президенту его должности.

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Киммел рассуждал о телефонном разговоре, состоявшемся между президентами. В опубликованном на YouTube шоу он сказал, что любой здравомыслящий человек понимает, что Трамп хотел получить от Зеленского компромат на своего соперника. Но при этом президент США называет разговор «идеальным».

«Обменялись любезными словами, подружились, совершили преступление. Кто бы мог подумать, что Владимир Зеленский станет его Моникой Левински. Но так и есть», — сказал он.

Киммел также высмеял заявление Зеленского, сделанное на пресс-конференции, о том, что на него никто не давил.

«Вы слышали это прямо из уст заложника — никто не давил на него», — отметил, смеясь, Киммел.

Состоявшийся в июле телефонный разговор двух лидеров стал причиной начала расследования, инициированного Конгрессом. Его результатом может стать импичмент Трампа.