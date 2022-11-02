Зеленского назвали «маленьким Наполеоном» | 360°

Мир 02 ноября 2022, 04:07 Зеленского назвали «маленьким Наполеоном» Junge Welt: нежелающего компромисса Зеленского в ФРГ назвали «маленьким Наполеоном-2022» Владимир Зеленский / Кинопоиск / Публичное достояние

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны компромиссы, он жаждет победы. Это «маленький Наполеон-2022», заявил журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt.

Автор уверен, что Зеленский намерен добиться победы с помощью НАТО. В игре, которую ведет украинский президент, ставкой является весь мир. Запад ему в этом потакает, считает Лаутербах.

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«Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель», — уверен автор материала.

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Лаутербах задается вопросом, не пренебрегает ли президент США Джо Байден здравым смыслом, снабжая «маленького Наполеона» оружием. Ведь это создает предпосылки для взаимной ликвидации России и Соединенных Штатов.

Запад вынужден терпеть выходки Зеленского, потому что сам его создал. Предел терпения не наступил, несмотря на постоянные и непрекращающиеся требования киевского режима. Зеленский наглеет с каждым днем, не проявляя благодарности западным партнерам.