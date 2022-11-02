Зеленского назвали «маленьким Наполеоном» | 360°

02 ноября 2022, 04:07
Зеленского назвали «маленьким Наполеоном»
Junge Welt: нежелающего компромисса Зеленского в ФРГ назвали «маленьким Наполеоном-2022»
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны компромиссы, он жаждет победы. Это «маленький Наполеон-2022», заявил журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt.
Автор уверен, что Зеленский намерен добиться победы с помощью НАТО. В игре, которую ведет украинский президент, ставкой является весь мир. Запад ему в этом потакает, считает Лаутербах.
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«Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель», — уверен автор материала.
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Лаутербах задается вопросом, не пренебрегает ли президент США Джо Байден здравым смыслом, снабжая «маленького Наполеона» оружием. Ведь это создает предпосылки для взаимной ликвидации России и Соединенных Штатов.
Запад вынужден терпеть выходки Зеленского, потому что сам его создал. Предел терпения не наступил, несмотря на постоянные и непрекращающиеся требования киевского режима. Зеленский наглеет с каждым днем, не проявляя благодарности западным партнерам.
Владимир Зеленский
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