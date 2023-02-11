Мир 11 февраля 2023, 10:56 Зеленского назвали клоуном, в действиях которого скрыта угроза третьей мировой Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо усмотрел угрозу мировой войны в действиях ЕС Сайт президента Украина

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В действиях президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС есть угроза третьей мировой войны. Об этом в соцсетях заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Его процитировал ТАСС.

«На этой неделе Зеленский и ЕС устроили безответственный цирк, потенциально ведущий к третьей мировой войне», — написал Филиппо.

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Таким образом политик отреагировал на рабочие визиты украинского президента в западные государства. Нынешний выезд Зеленского за пределы его страны — второй с момента начала спецоперации. За время нового турне президент Украины уже успел встретиться с королем Великобритании Карлом III, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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Во время всех публичных выступлений в рамках текущей поездки Зеленский активно требовал увеличения поставок боеприпасов на нужды ВСУ. Среди запрашиваемых им вещей — истребители и танки западного производства.