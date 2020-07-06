Зеленского назвали «кидалой» после увольнения главы НБУ

Киев подписал Меморандум с МВФ, который гарантировал независимость работы Нацбанка Украины. Спустя две недели президент страны Владимир Зеленский предложил главе НБУ покинуть свой пост. Поведение главы государства сравнили с манерами «кидалы-хуторянина».

Свое мнение о манере украинского лидера вести дела высказал киевский политолог Андрей Головачев, опубликовав его в статье для издания «Главред». Он обратил внимание на недавнюю сделку с Международным валютным фондом.

«Зеленский подписывает Меморандум с МВФ, где своей подписью гарантирует независимость работы НБУ. Для МВФ это был принципиальный пункт, без которого он не соглашался возобновлять кредитование Украины», — пояснил политолог.

Головачев подчеркнул, что через две недели Зеленский вызвал к себе председателя Нацбанка Украины Якова Смолия, которому предложил «валить из НБУ».

«Причем дважды в один день. Потрясенный старик написал заявление об отставке», — сказал политолог.

У Зеленского, отмечено в материале, ложь является нормой поведения. Нынешний президент, как и его предшественники, перенес «свои крестьянские замашки» на международную политику.

«Он обычный кидала. Типичный представитель нашей хуторянской элиты», — написал Головачев.

Проблема Украины, по его мнению, кроется в культуре общества. Европейские реформы в стране будут возможны только после того, как на смену крестьянской культуры придет буржуазная мораль.

«Возможна только имитация реформирования, чем мы уже занимаемся последние 15 лет. И чем сейчас занимается Зеленский», — подчеркнул политолог, охарактеризовав нынешнее положение дел.

Западным странам не удастся внедрить свои институты власти. На Украине «отсутствуют гражданское общество и правовое сознание», поэтому подобные попытки заведомо провальные. На Западе это уже поняли и готовы сбросить Киев с баланса. Однако пока не знаю, как сделать все так, чтобы «не потерять лицо».

Яков Смолий возглавлял НБУ с марта 2018 года. На прошлой неделе он написал заявление об отставке, указав на «систематическое политическое давление» на банк. Рада уволила Смолия по предложению Зеленского с занимаемой должности 3 июля.