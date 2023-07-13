Мир 13 июля 2023, 06:20 Зеленского назвали капризной примадонной из-за поведения на саммите НАТО Журналистка ван Денски: критика Зеленского возмутила членов НАТО и отвернула союзников Flickr

Читать 360tv в

Тирадой в адрес НАТО, который не пригласил Украину в альянс, президент страны Владимир Зеленский отвернул от себя союзников и сделал перспективы страны более хрупкими. Он поступил на саммите в Вильнюсе как капризная примадонна, заявила на своем YouTube-канале корреспондентка Europe Diplomatic Анна ван Денски.

«У него стало меньше друзей. <…> Такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров», — сказала она.

Реклама

Союзники обратили внимание, что Владимир Зеленский как президент несет ответственность перед своим народом, а не альянсом, и должен заботиться о его благополучии. По словам Анны ван Денски, политик повел себя как капризная примадонна, посчитав, что весь мир перед ним в долгу. Его критика в адрес НАТО, по мнению журналистки, сделает перспективы Украины более хрупкими.

Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях пост, в котором обвинил НАТО в нерешительности по вопросу членства Украины. Альянс не пригласил страну и не назвал возможный срок вступления, и президент назвал такое положение дел абсурдным. Его заявление возмутило американскую делегацию на саммите в Вильнюсе, лидеры стран — членов объединения призвали его остыть.