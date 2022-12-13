Мир 13 декабря 2022, 21:56 Зеленского назвали хорошим актером и плохим политиком Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн: президент Украины Зеленский не сможет долго играть роль РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский был хорошим комиком, но политик из него получился не очень, заявил бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн. В эфире YouTube-канала The Jimmy Dore Show он рассказал, что украинский лидер не сможет долго играть эту роль.

«Он был хорошим комиком и отличным актером, давайте посмотрим правде в глаза», — отметил бывший сотрудник ЦРУ.

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Рэй Макговерн добавил, что Владимир Зеленский не справился с обязанностями президента Украины. По мнению американца, российская спецоперация является лучшим тому подтверждением. Экс-сотрудник ЦРУ подчеркнул — США поставили у власти в стране «марионетку» — ее будут держать до тех пор, пока она выполняет требования из-за океана.

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Ведущий шоу согласился с Макговерном. Журналист добавил, что комику Зеленскому удалось воплотить мечту многих — стать главой государства — но он погряз в коррупции и затянул Украину в кризис.

Украинский лидер может спастись в Польше, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, других шансов на спасение у Зеленского нет.