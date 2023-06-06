Мир 06 июня 2023, 22:54 Зеленского напугало возможное предательство Запада Зеленский: Запад предаст Украину, если оставит ее без гарантий безопасности Официальное интернет-представительство президента Украины

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Западные страны проявят предательство по отношению к Украине, если на саммите НАТО, который запланирован на 11–12 июля в Вильнюсе, не предоставят ей гарантии безопасности. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Его слова привел ТАСС.

«Я уверен, что наши партнеры дадут нам на саммите самые сильные гарантии безопасности. Надеюсь, мы не останемся с Россией наедине, но если так будет, то это будет предательская политика», — сказал он.

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По словам украинского лидера, такая политика перестанет быть партнерской и покажет боязнь стран Запада перед Россией, а также о стремлении экономически выгодного сотрудничества с ней.

Ранее Зеленский заявлял, что украинские власти понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока в стране идут боевые действия. На саммите Европейского политического сообщества он также отметил, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

Генсек Йенс Столтенберг отметил, что Украину не примут в НАТО в ускоренном порядке, однако позволят участвовать в работе организации наравне с другими странами