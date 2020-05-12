Зеленского на Украине назвали «слабаком»

Глава Украины Владимир Зеленский «слабак в роли президента» — так о нем высказался политолог Михаил Погребинский. Причиной столь резкой оценки стала неспособность президента, по мнению эксперта, принимать самостоятельные решения.

В эфире интернет-канала Topinform политолог заметил, что Зеленским управляет «колониальная администрация», представленная различными западными структурами и международными фондами.

«Слабак в роли президента. За его спиной принимают решения, назначают людей — он не может уволить», — заявил Погребинский.

Ранее эксперт заявил, что президент Украины должен будет быстро «убежать из страны», если не согласует с Международным валютным фондом (МВФ) очередной кредит.