Зеленского лишили права выступить на форуме в Израиле

«Нас (Украину) не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии», — заявил Владимир Зеленский.

По его мнению, четверть погибших при холокосте евреев были уроженцами Украины. Именно по этой причине отказ в праве выступать Зеленский назвал несправедливым.

Ранее министерство иностранных дел Израиля осудило прославление тех, кто убивал евреев на территории Украины. В ведомстве подчеркнули: память о холокосте — это не внутреннее дело государства. МИД Украины ответило, что официальный Киев не приемлет антисемитизм. Сохранение памяти о трагедии массового уничтожения евреев останется одним из приоритетных направлений госполитики страны.

Всемирный форум памяти холокоста будет проходить в течение двух дней (22 и 23 января) на территории израильского мемориала «Яд Вашем». Известно, что президент Польши Анджей Дуда отказался от посещения мероприятия. Организаторы отказали ему в выступлении так же, как и президенту Украины. В некоторых СМИ выдвигалась версия, что Дуда решил не приезжать на форум из-за того, что там будет «главным гостем» российский лидер Владимир Путин.

Освенцим — самый крупный комплекс концлагерей, действовавший в 1940–1945 годах. Он является одним из главнейших символов холокоста. С 1941 по 1945 год на территории Освенцима было уничтожено примерно 1,4 миллиона человек. Больше миллиона из них — евреи. Освобождение лагеря смерти войсками Красной армии состоялось 27 января 1945 года.