Зеленский заверил, что Байден поддерживает стремление Украины в НАТО

Президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО, но отметил, что не только Штаты решают этот вопрос. Такое заявление в интервью телеканалу CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Он сказал: «Я думаю, что вы должны быть там [в НАТО], но это зависит не только от меня», — привел украинский лидер слова главы Белого дома, сказанные им в ходе их недавней встречи в Вашингтоне.

Зеленский поделился, что именно он ответил Байдену. Украинский лидер сказал, что все понимает, но при положительном решении со стороны США путь для Украины в НАТО станет короче. Как добавил Зеленский, весь разговор на тему альянса между главами двух стран продлился около получаса.

НАТО еще в 2008 году принял решение, что Украина и Грузия через некоторое время станут членами альянса. Но конкретного плана действий ни одной из этих стран предоставлено не было. Нацеленность внешней политики на членство в НАТО закреплено в Киеве официальными документами.

Хотя от европейских лидеров все чаще слышно сомнение по этому поводу. Президент Эстонии считает, что вступление Украины в альянс может обсуждаться примерно лет через 20, и что ситуация с членством в ЕС для Киева абсолютно такая же.