12 мая 2023, 15:34
Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ и министра обороны Украины
Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ Залужного и министра обороны Украины Резникова
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады главы Минобороны страны Алексея Резникова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Доклады ему представили в пятницу, 12 мая, во время очередной ставки Верховного главнокомандующего. Содержание выступлений Резникова и Залужного украинский лидер не стал уточнять. Также на ставке выступил министр стратегпрома Александр Камышин.
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«Ставка… <…> Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет», — отметил глава киевского режима.
Зеленский также рассказал о докладе командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, который отчитался якобы об успехах ВСУ на некоторых направлениях. Снимки к посту про заседание ставки он не прикрепил.
В интервью «Би-би-си» Зеленский позволил себе заявить о плохом будущем с насильственной смертью для людей, которые находятся в Кремле. Он уточнил, что не знает, в каком виде это произойдет. Но глава киевского режима добавил, что полностью в этом уверен.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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