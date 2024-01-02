Мир 02 января 2024, 01:44 Зеленский запросил у Запада ракету Taurus для взрыва Крымского моста The Economist: Зеленский выпрашивает ракету Taurus, чтобы взорвать Крымский мост РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой предоставить немецкую ракету Taurus. Она нужна, чтобы разрушить Крымский мост и изолировать полуостров от России, заявил украинский лидер в интервью The Economist.

«Украина просит предоставить немецкую ракету Taurus, чтобы разрушить Крымский мост стоимостью четыре миллиарда долларов», — сказал он.

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По словам Зеленского, скорость достижения успеха будет зависеть от военной помощи, которую Украина получит от западных союзников. Уничтожение объекта, как заявил президент, поможет изолировать полуостров Крым и Россия поймет, что для Киева это военный объект.

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал слова Зеленского о принадлежности Крыма дешевым фарсом, писал RT.

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть готовый план военных действий на 2024 год. У властей Украины есть намерение произвести как можно больше военной техники.