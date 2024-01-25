Мир 25 января 2024, 02:45 Зеленский запретил поздравлять его с днем рождения РБК-Украина: Зеленский запретил встречи для поздравления его с днем рождения Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Global Look Press

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский отменил мероприятия, на которых его должны были поздравлять с днем рождения. Украинскому лидеру 25 января исполнится 46 лет, сообщило издание РБК-Украина.

«Зеленский запретил назначать на завтра, 25 января, встречи для поздравлений со своим днем ​​рождения», — говорится в материале.

Реклама

Ранее стало известно, что после крушения российского военного самолета под Белгородом Зеленский отменил поездку в центральную часть страны. По информации издания, поездка не состоится до выяснения всех обстоятельств дела.

Американский журналист, биограф Саймон Шустер после года, проведенного с Зеленским выпустил книгу The Showman. В ней он описал жизнь украинского лидера в бункере. Зеленский привык жить под землей, там он занимается спортом, смотрит кино и пьет вино.