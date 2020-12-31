Зеленский запретил грузовым судам из России ходить по украинским рекам

На Украине одобрен закон «О внутреннем водном транспорте», который открывает иностранцам доступ к внутренним водам страны. Исключение сделано только для России.

Документ, принятый в начале декабря Верховной радой, подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщил его офис. Основные положения закона вступят в силу 1 января 2022 года.

Законом «устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства».

В стране только 1% грузовых перевозок осуществляется по рекам, «хотя это самый дешевый и самый экологичный способ доставки грузов в мире», отмечают в офисе Зеленского. По подсчетам министерства инфраструктуры, закон позволит увеличить грузопоток до 30 миллионов тонн в год и «создать экономический эффект для государства» в объеме около 13-16 миллиардов гривен (460-566 миллионов долларов).

«Кроме того, увеличение грузовых перевозок по рекам поможет уберечь от разрушения автодороги и сэкономить государственные средства на ремонте дорожного покрытия», — говорится в пресс-релизе.

Документ открывает иностранным судам доступ к перевозкам по украинским рекам, «кроме судов под флагом государства-агрессора», а также судов, владельцами являются граждане государства, признанного Украиной агрессором или оккупантом. Речь в обоих случаях идет о России.