Зеленский заподозрил у Порошенко проблемы на физическом уровне

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в желании возглавить новый «майдан». По мнению Зеленского, его оппонент не верит, что больше не является президентом.

«Ошибка Порошенко только в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого „майдана“. <…> Его риторика меняется, как и его статус. Но единственное, что он забывает, что он уже не президент. Я боюсь, что он просто в это не верит. Я боюсь, что это на физическом уровне проблема», — сказал Зеленский журналистам, его цитирует РИА «Новости».

В то же время президент признал, что его команда проиграла информационно, не объяснив людям, что такое «формула Штайнмайера». По его словам, это была ошибка.

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Формулу предложил бывший глава МИД Германии, а ныне президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Ее суть в том, что сначала на Украине вступает в силу временный закон об особом статусе территорий, контролируемых ЛНР и ДНР, потом там проводят выборы, и если ОБСЕ признает голосование, закон начнет действовать на постоянной основе.

После того, как Киев официально согласился на нее, по Украине прошла волна протестов. На майдане Незалежности в Киеве собрались 10 тысяч человек, в том числе бывший президент страны Петр Порошенко.