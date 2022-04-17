Зеленский занижает потери ВСУ во избежание социального коллапса — военный аналитик
Военный аналитик Сивков: Зеленский занижает потери ВСУ во избежание социального коллапса
Президент Украины Владимир Зеленский специально не озвучивает реальное количество погибших бойцов ВСУ. Цифры занимаются, чтобы избежать волнений в стране. Об этом «360» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков.
«Реальные цифры о числе украинских военнослужащих, учитывая, что потери раненными в таких случаях бывает в три раза больше, чем просто погибших, деморализует украинское общество и украинскую армию. Поэтому он старается снизить потери своих вооруженных сил», — пояснил военный аналитик.
Он добавил, что большие потери ВСУ могут привести к тому, что в украинском обществе начнутся серьезные волнения против действующей власти, так как люди начнут понимать, что их родные и близкие могут быть в числе погибших.
«Это может привести к серьезному социальному коллапсу на территории, контролируемой киевскими властями», — отметил эксперт.
Сивков также высказался о зачистке Мариуполя. Российские войска освободили городскую территорию от боевиков и теперь смогут не ограничивать себя в применении средств поражения в промзоне.
«Теперь там могут применяться любые средства поражения, включая самые тяжелые авиабомбы, крупнокалиберные снаряды артиллерии, удары ракетами „Искандер“, которые позволят гарантированно уничтожить этих боевиков, если они откажутся сдаваться», — заявил военный аналитик.
По словам Сивкова, российские военные теперь смогут минимизировать риски, связанные с жизнями бойцов.