Президент Украины Владимир Зеленский специально не озвучивает реальное количество погибших бойцов ВСУ. Цифры занимаются, чтобы избежать волнений в стране. Об этом «360» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков.

«Реальные цифры о числе украинских военнослужащих, учитывая, что потери раненными в таких случаях бывает в три раза больше, чем просто погибших, деморализует украинское общество и украинскую армию. Поэтому он старается снизить потери своих вооруженных сил», — пояснил военный аналитик.

Он добавил, что большие потери ВСУ могут привести к тому, что в украинском обществе начнутся серьезные волнения против действующей власти, так как люди начнут понимать, что их родные и близкие могут быть в числе погибших.

«Это может привести к серьезному социальному коллапсу на территории, контролируемой киевскими властями», — отметил эксперт.

Сивков также высказался о зачистке Мариуполя. Российские войска освободили городскую территорию от боевиков и теперь смогут не ограничивать себя в применении средств поражения в промзоне.

«Теперь там могут применяться любые средства поражения, включая самые тяжелые авиабомбы, крупнокалиберные снаряды артиллерии, удары ракетами „Искандер“, которые позволят гарантированно уничтожить этих боевиков, если они откажутся сдаваться», — заявил военный аналитик.

По словам Сивкова, российские военные теперь смогут минимизировать риски, связанные с жизнями бойцов.