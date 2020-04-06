Зеленский заключит союз с Порошенко, считают эксперты

Таким образом Корнилов согласился с мнением украинского политолога Михаила Погребинского. Последний недавно заявил в эфире телеканала NewsOne, что Зеленский подвергается серьезному «давлению извне» — в частности, международного валютного фонда (МВФ). После принятия закона МВФ обещал предоставить Киеву крупный кредит, который, по заявлению Зеленского, поможет стране «избежать дефолта». Это позволит лишь «отсрочить неизбежную встречу с суровой реальностью», считает Корнилов. По его мнению, она наступит, когда деньги от МВФ закончатся.

Политический обозреватель также предположил, что причиной действий Зеленского, которые можно назвать безоглядными (ни на закон, ни на общественное мнение), действительно является его панический страх перед кризисной ситуацией. По мнению Корнилова, в такую ситуацию во много загнало его собственное (а также правительства уже ушедшего в отставку Алексея Гончарука) непрофессиональное управление страной.

Корнилов обвинил Зеленского в том, что тот «воспользовался случаем» и инициировал принятие закона о земле специально в то самое время, когда в стране из-за эпидемии коронавируса повсеместно введен режим ЧС. Таким образом у Зеленского появилась возможность разгонять любые массовые мероприятия, в том числе и те, что могли бы состояться из-за его инициативы, которая повлекла бы волну народного недовольства.

При этом Корнилов, не исключает долгого и плодотворного сотрудничества между Зеленским и его предшественником на посту президента Украины Петром Порошенко.

«Хочешь — не хочешь, а президенту теперь придется сотрудничать со своим предшественником, ставшим, по сути, обладателем условной „золотой акции“ в украинском парламенте», — сказал Корнилов. Он добавил, что при этом надо понимать, что «когда фракция Зеленского посыплется, а его влияние упадет, Порошенко с удовольствием всадит ему нож в спину». Спрогнозировать, когда это произойдет, политический обозреватель пока не может.