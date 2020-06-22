Зеленский заявил о нежелании ехать на парад Победы в Москве

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не приехал бы парад Победы в Москве, даже если бы получил официальное приглашение.

Об этом он рассказал в интервью канадской газете The Globe and Mail. Полное интервью приводит на своем сайте офис главы Украины.

«Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было», — указал Зеленский, отвечая на вопрос о вероятном визите в Москву.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах Москвы пригласить президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва так и не пригласила Зеленского. По его словам, Украина по факту уже не является членом Содружества Независимых Государств, а Киев «не горит желанием» праздновать Победу.

Песков также рассказал, что в этом году в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание было уделено приглашениям глав стран СНГ, некоторые из которых сами захотели поприсутствовать на празднике.