Мир 15 марта 2023, 03:17 Зеленский заявил об усилении обороны Артемовска РИА «Новости»

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Украинские войска усилят оборону Артемовска. Об этом в своем видеообращении в Telegram-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, что провел заседание, в ходе которого были озвучены доклады главкома, разведки, командующих направлений.

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«Основное внимание — ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск — прим. ред.) „Хортица“ и Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.). Есть четкая позиция всей ставки: усиливать это направление», — сказал Зеленский.

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Также, по словам президента страны, традиционно прошли обсуждения поставок оружия и боеприпасов.

Журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке ранее сообщил, что в Артемовске рухнул очередной рубеж обороны ВСУ. Он отметил, что российские силы вошли в северный промышленный квартал. Бойцы ЧВК «Вагнер» уже находятся на заводе «Востокмаш», добавил журналист. Как подчеркнул Репке, эта оборонительная система была «последней надеждой» бойцов киевского режима на создание прочной линии внутри города. Теперь у них нет даже этого.