Зеленский заявил об угрозе «российского блицкрига» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Нормандском формате неэффективны. Из-за этого, по его мнению, становится реальным план с «российским блицкригом» в Донбассе.

«Там нет речи ни о Крыме, ни о трубопроводе, ни о гарантиях безопасности. Речь там не идет о нашем членстве в НАТО или о нашем партнерстве с альянсом», — рассказал Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава украинского государства отметил, что европейские страны не планируют вмешиваться в конфликт, поэтому ополчение может расширить свои территории до административных границ Донецкой и Луганской областей.

По словам Зеленского, Нормандский формат касается только вопроса о Донбассе, и туда не входят темы о Крыме и строительства проекта «Северный поток — 2», поэтому он предложил вести переговоры по другому плану.

«У нас есть понимание такого плана, и откровенно скажу, что я собирался говорить о таком плане с президентом Байденом, потому что это уже за пределами Нормандского формата», — сказал украинский лидер.

В конце мая Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте два законопроекта, которые касаются вооруженных сил государства. Один документ предполагает увеличение численности вооруженных сил, в другом речь идет об «основах национального сопротивления».