Мир 07 июня 2023, 02:12 Зеленский заявил об ожидании «мощного» количества F-16 для ВСУ Зеленский: некоторые страны Запада дадут Украине «мощное» количество F-16 РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от европейских стран «мощного» количества истребителей F-16. Инфраструктуры для самолетов пока нет, но она «будет готовиться», сказал украинский лидер на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания «Суспiльне».

«Что касается F-16 и инфраструктуры. Инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты», — заявил президент.

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Он также анонсировал последнюю встречу в Молдавии, где соберутся представители стран, которые «точно подтвердили», что дадут ВСУ истребители.

«Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание относительно количества. Оно мощное», — заключил Зеленский.

Число военных самолетов украинский лидер не уточнил, но ранее проходила информация о том, что Украина рассчитывает получить не мнее полусотни истребителей.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад готовится к тому, чтобы продолжить эскалацию конфликта на Украине. Это доказывается тем, что США и их союзники вслед за танками всерьез «готовят» истребители F-16.