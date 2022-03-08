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    08 марта 2022, 13:36

    Зеленский заявил об ответственности Запада за жертвы на Украины

    Президент Зеленский указал на ответственность Запада в гибели людей за отказ закрыть небо

    Анатолий Минкин

    Ответственность за гибель мирного населения на Украине лежит на странах Запада, которые отказались закрыть небо и предоставить самолеты. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил об ответственности Запада за жертвы на Украины

    Он напомнил, что украинские власти на протяжении всей специальной операции слышат от западных стран только обещания о поддержке.

    «Нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут», — подчеркнул Зеленский.

    По его словам, вина за смерть населения лежит на России, но ответственность — на странах Запада, который уже несколько дней не может принять решения, пояснил Зеленский.

    О невозможности установить бесполетную зону над Украиной силами западных стран уже говорил глава НАТО Йенс Столтенберг. Он пояснил, что такие действия вызовут недовольство России, что перейдет в крупномасштабный конфликт, который перекинется на всю Европу.

    В минувшее воскресенье, 6 марта, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что в ходе операции по демилитаризации Украины уничтожена практически вся военная авиация страны. Он добавил, что Россия добилась полного господства в воздухе.

    Как сообщила газета «Известия», накануне Вооруженные силы России при помощи высокоточного оружия вывели из строя аэродром в районе Житомира.