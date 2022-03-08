Зеленский заявил об ответственности Запада за жертвы на Украины

Ответственность за гибель мирного населения на Украине лежит на странах Запада, которые отказались закрыть небо и предоставить самолеты. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский.

Он напомнил, что украинские власти на протяжении всей специальной операции слышат от западных стран только обещания о поддержке.

«Нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, вина за смерть населения лежит на России, но ответственность — на странах Запада, который уже несколько дней не может принять решения, пояснил Зеленский.

О невозможности установить бесполетную зону над Украиной силами западных стран уже говорил глава НАТО Йенс Столтенберг. Он пояснил, что такие действия вызовут недовольство России, что перейдет в крупномасштабный конфликт, который перекинется на всю Европу.

В минувшее воскресенье, 6 марта, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что в ходе операции по демилитаризации Украины уничтожена практически вся военная авиация страны. Он добавил, что Россия добилась полного господства в воздухе.

Как сообщила газета «Известия», накануне Вооруженные силы России при помощи высокоточного оружия вывели из строя аэродром в районе Житомира.