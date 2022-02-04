Зеленский заявил об отсутствии предпочтений по месту переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него не имеет значения место переговоров с Россией. Он огласил свои пожелания в ходе брифинга, проведенного после встречи с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Неважно, где именно поставить точку в войне, — важно, чтобы все искренне были к этому готовы», — привел слова Зеленского «РБК-Украина».

Во время переговоров украинский президент выразил благодарность Эрдогану за помощь в организации встречи России и Украины.

Ранее представитель главы Турции Ибрагим Калын заявлял, что Эрдоган пригласил как президента России Владимира Путина, так и Зеленского для устранения разногласий. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече не проводится.

После встречи в Киеве Эрдоган снова выразил желание способствовать переговорам двух сторон.

Также глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что если Зеленский желает нормализовать отношения с Россией и готов к обсуждениям этой темы, то российская сторона к этому готова, в том числе на своей территории.