Зеленский заявил об отсутствии мгновенных решений для устранения дефицита топлива в стране

Цены на топливо продолжают расти на украинских заправках вместе с очередями. При этом президент страны Владимир Зеленский заявил, что у властей нет мгновенных решений для ликвидации дефицита.

«Очереди и рост цен на заправках есть во многих областях нашей страны. Мгновенных решений для заполнения дефицита нет», — сказал украинский лидер в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам Зеленского, решить проблему должны чиновники, причем они обязаны достичь результата, как бы сложно им не было. До этого момента Украина планирует получать необходимое количество топлива из Евросоюза.

«Правительство обещает, что в течение недели, максимум двух будет обеспечена такая система поставок топлива на Украину, которая сможет не допускать дефицит. Должны брать в Европейском союзе столько топлива, сколько необходимо сейчас для наших граждан», — подчеркнул президент.

Ранее эксперты заявили, что Украине не удастся быстро выйти из топливного кризиса. Причиной нехватки горючего стала не только спецоперация, но и решение властей ввести регулирование цен.