17 ноября 2022, 13:14
Зеленский заявил об отсутствии коррупции на Украине
Президент Украины Зеленский: все коррупционеры покинули страну
Все коррупционеры покинули Украину, заявил президент страны Владимир Зеленский. В ходе выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg он уточнил, что проблемы коррупции в республике больше нет.
«Не будет никакой коррупции, сейчас ее и нет… Все коррупционеры уехали. Мы объединены», — заявил украинский президент.
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На его слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она написала, что теперь украинским властям следует заняться решением следующей проблемы.
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«Судя по всему, не в них была проблема. Пора браться за наркоманов», — заявила Захарова.
Власти США оказались недовольны руководством Украины из-за его нежелания вести переговоры с Россией, заявил политолог Малек Дудаков. По его мнению, украинская позиция вызвала непонимания у представителей Индии, Китая и ряда других незападных стран, сообщило РИА ФАН.
Ранее о действиях Владимира Зеленского высказались жители Великобритании. Украинского лидера обвинили в стремлении любой ценой втянуть в конфликт НАТО.
Владимир Зеленский
Коррупция
Украина
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