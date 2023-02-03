03 февраля 2023, 10:04
Зеленский заявил об «особом разговоре» на заседании ставки Верховного главнокомандующего
Зеленский провел заседание ставки в двойном формате из-за особого разговора
Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел заседание ставки Верховного главнокомандующего в двойном формате из-за «особо значимого разговора». Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале вечером 2 февраля.
На встрече в широком составе присутствующие обсудили, в частности, вопросы обеспечения ВСУ и подготовку кадров. Что происходило на заседании в узком составе, Зеленский не уточнил.
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«Во второй половине дня — дополнительная встреча членов ставки в узком формате. Для особо значимого разговора», — сказал политик, не приведя никаких подробностей.
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В состав ставки Верховного главнокомандующего ВСУ входят министр обороны страны Алексей Резников, главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный, секретарь СНБО Алексей Данилов, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов и ряд других лиц.
Ранее стало известно, что Зеленский поддержал предложение принять закон об ужесточении наказания для украинских военнослужащих.
Владимир Зеленский
Украина
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