Мир 26 февраля 2024, 13:58 Зеленский заявил об обсуждении передачи истребителей Mirage для ВСУ Зеленский заявил об обсуждении с Францией передачи истребителей для ВСУ United States Air Force

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Украина и Франция обсуждают возможность передачи истребителей Mirage для ВСУ. Об этом в эфире телеканала LCI заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В ответ на вопрос журналистов о том, полагает ли Зеленский, что Франция предоставит Украине эти самолеты, политик ответил, что разговоры на этот счет идут, но деталей не предоставил.

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«Да, мы говорим об истребителях», — сказал президент Украины.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о том, что ВСУ могут получить первые истребители F-16 весной этого года. По ее словам, сдерживает передачу самолетов только «техническая причина».

Предоставить Украине такие истребители первыми согласились Нидерланды и Дания. В США заявляли о том, что ВСУ предоставят F-16 от третьих стран только при условии завершения подготовки ее летчиков.

Российская сторона неоднократно указывала на то, что Запад затягивает конфликт, продолжая накачивать Украину техникой и разными видами вооружений. То же самое касается и возможной передачи истребителей.

Несколькими днями ранее сенатор Алексей Пушков предупредил о том, что при условии использования ВСУ F-16 для ударов по территориям России риск прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией возрастет.

Причем, помимо обострения отношений РФ и НАТО, появление истребителей у Украины не повлияет ни на что и никак не изменит расклад в зоне СВО, добавил он.