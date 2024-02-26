26 февраля 2024, 13:58
Зеленский заявил об обсуждении передачи истребителей Mirage для ВСУ
Зеленский заявил об обсуждении с Францией передачи истребителей для ВСУ
Украина и Франция обсуждают возможность передачи истребителей Mirage для ВСУ. Об этом в эфире телеканала LCI заявил украинский президент Владимир Зеленский.
В ответ на вопрос журналистов о том, полагает ли Зеленский, что Франция предоставит Украине эти самолеты, политик ответил, что разговоры на этот счет идут, но деталей не предоставил.
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«Да, мы говорим об истребителях», — сказал президент Украины.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о том, что ВСУ могут получить первые истребители F-16 весной этого года. По ее словам, сдерживает передачу самолетов только «техническая причина».
Предоставить Украине такие истребители первыми согласились Нидерланды и Дания. В США заявляли о том, что ВСУ предоставят F-16 от третьих стран только при условии завершения подготовки ее летчиков.
Российская сторона неоднократно указывала на то, что Запад затягивает конфликт, продолжая накачивать Украину техникой и разными видами вооружений. То же самое касается и возможной передачи истребителей.
Несколькими днями ранее сенатор Алексей Пушков предупредил о том, что при условии использования ВСУ F-16 для ударов по территориям России риск прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией возрастет.
Причем, помимо обострения отношений РФ и НАТО, появление истребителей у Украины не повлияет ни на что и никак не изменит расклад в зоне СВО, добавил он.
ВСУ
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