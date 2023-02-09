Мир 09 февраля 2023, 09:06 Зеленский заявил об изменении позиции Макрона по отношению к России Le Figaro: Зеленский сообщил об изменившейся позиции Макрона к России Сайт президент Украины

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Французский президент Эммануэль Макрон действительно изменил свое отношение к России. Такое заявление в интервью газете Le Figaro сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

Он ответил на вопрос от том, поменялись ли взгляды президента Франции с тех пор, как он говорил о необходимости избегать унижения Российской Федерации.

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«Я думаю, что он изменился, и на этот раз изменился по-настоящему», — высказал свое мнение Зеленский.

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Он отметил, что именно Макрон сделал так, чтобы поставки танков ВСУ начались. Кроме того, французский лидер поддержал членство Украины в ЕС. Украинский лидер отметил, что эти действия были «реальным сигналом».

Французский президент заявил в июне 2022 года, что Россию не стоит унижать. Он напомнил, что в будущем всем странам в любом случае придется сотрудничать с российскими властями.

СМИ писали, что Владимир Зеленский после своего визита 8 февраля в Великобританию отправился во Францию. Там он встретился с президентом Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.