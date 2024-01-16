Мир 16 января 2024, 09:16 Зеленский заявил об интересе в участии Китая в «саммите мира» Зеленский: Украина заинтересована в участии Китая в «саммите мира» IMAGO / Paulius Peleckis / Global Look Press

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Украинская сторона заинтересована в участии Китая в «саммите мира», заявил президент республики Владимир Зеленский. На эту тему он высказался на пресс-конференции с лидером Швейцарии Виолой Амхерд, сообщило РИА «Новости».

«Касательно списка стран [участниц „саммита мира“] — мы открыты для всех стран мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность», — указал Зеленский.

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По его словам, Украина хотела бы, чтобы на нем «обязательно присутствовали» страны глобального Юга. Отдельно он обратил внимание на КНР.

«Китай играет большую роль в мире, мы бы очень хотели, чтобы Китай тоже был привлечен к „формуле мира“ и саммиту», — добавил украинский президент.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее указывал, что проведение мирной конференции без участия России невозможно, а альтернативы участию РФ в мирном урегулировании конфликта нет.

По оценке представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча стран по «формуле мира» Зеленского в Давосе — лишь разговор ради разговора, поскольку обсуждение ситуации без России лишено результата и не имеет перспектив.

Встреча советников по нацбезопасности, посвященная «формуле мира» Зеленского, прошла в Давосе 14 января, но завершилась без четкого плана действий. Китай к этой дискуссии присоединяться не стал.