Мир 24 августа 2023, 21:57 Зеленский заявил об эффективности советских ПВО Официальный сайт президента Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский назвал эффективными советские системы противовоздушной обороны (ПВО) и сообщил о нехватке ракет к ним. Об этом он заявилв ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стере. Цитату привел ТАСС.

«Для закрытия неба <…> [нужны] дополнительные ракеты для несовременного, но все-таки действенного советского оборудования. У нас некоторые такие системы есть, дефицит ракет — это факт», — заявил он.

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Украинский глава отметил, что для получения снарядов киевскому режиму нужно работать с государствами, у которых осталось советское оружие на складах. Также ВСУ нуждаются в современных системах ПВО и производстве установок на Украине.

Ранее Зеленский признался, что ВСУ постоянно не хватает вооружений, боеприпасов и артиллерии. По его словам, без западных союзников Украине будет очень сложно.