Зеленский заявил о желании видеть Китай на стороне Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем желании видеть Китай на стороне Украины. При этом он отметил, что выбор остается за КНР.

«Я бы хотел Китай на нашей стороне. Но выбор за ними», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News. Так он ответил на вопрос о том, видит ли он поддержку России со стороны Китая, уточнило РИА «Новости».

Результат, который необходим миру, по мнению Зеленского, не может быть достигнут без прямой связи Соединенных Штатов и Китая.

Директор Департамента Европы МИД Китая Ван Лутун на брифинге заявил, что торговые отношения КНР с другими странами, в числе которых и Россия, нельзя затрагивать из-за ситуации на Украине. Такое заявление Лутун сделал, когда комментировал прошедший накануне саммит лидеров Китая и Евросоюза.

Он отметил, что КНР не будет «ничего делать преднамеренно, чтобы обойти санкции», которые западные страны ввели против России.

«Вы знаете нашу позицию, мы выступаем против санкций <…> Китай не является стороной конфликта на Украине, и мы не считаем, что наше нормальное торговое сотрудничество с другими странами должно быть затронуто», — привело РИА «Новости» слова Лутуна.

Страны Запада, как подчеркнул представитель китайского МИДа, не полностью отказались от экономического взаимодействия с Россией.