Мир 21 декабря 2022, 22:38 Зеленский заявил о желании обсудить сотрудничество Украины и США Президент Украины Зеленский обсудит с главой США Байденом сотрудничество между странами Pxhere

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в Вашингтон намерен обсудить с главой Белого дома Джо Байденом двустороннее сотрудничество Украины и США.

Он отметил, что прилетел в Вашингтон, «чтобы поблагодарить американский народ, президента [США Джо Байдена] и Конгресс за столь необходимую поддержку». Также он намерен «продолжить сотрудничество».

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«Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины», — написал украинский лидер.

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Самолет, на борту которого находился Зеленский, приземлился на Объединенной базе Эндрюс возле Вашингтона 21 декабря.

По мнению бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, поездка украинского лидера в Вашингтон связана с тем, что поддержка Украины в США снизилась.

В Вашингтоне должны состоятся переговоры Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Они пройдут в Белом доме. Также президент Украины намерен выступить на совместной сессии обеих палат Конгресса США.