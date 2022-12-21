21 декабря 2022, 22:38
Зеленский заявил о желании обсудить сотрудничество Украины и США
Президент Украины Зеленский обсудит с главой США Байденом сотрудничество между странами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в Вашингтон намерен обсудить с главой Белого дома Джо Байденом двустороннее сотрудничество Украины и США.
Он отметил, что прилетел в Вашингтон, «чтобы поблагодарить американский народ, президента [США Джо Байдена] и Конгресс за столь необходимую поддержку». Также он намерен «продолжить сотрудничество».
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«Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины», — написал украинский лидер.
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Самолет, на борту которого находился Зеленский, приземлился на Объединенной базе Эндрюс возле Вашингтона 21 декабря.
По мнению бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, поездка украинского лидера в Вашингтон связана с тем, что поддержка Украины в США снизилась.
В Вашингтоне должны состоятся переговоры Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Они пройдут в Белом доме. Также президент Украины намерен выступить на совместной сессии обеих палат Конгресса США.
США
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Украина
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