Мир 26 февраля 2023, 21:24 Зеленский заявил о введении новых санкций против россиян Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против россиян YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указы о реализации решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России <…> Подписал три указа по реализации решений СНБО», — написал украинский лидер в мессенджере.

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Рестрикции касаются также представителей сферы спорта и тех, кто «помогает держать структуры наемников в России», заявил Зеленский.

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Президент ранее подготовил для США список желаемых вооружений для борьбы против России. В него включены истребители F-16. Однако перечень могут отклонить из-за раскола в рядах республиканцев.

Не стоит ждать от американцев помощи и по захвату Крыма, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Заявление о поддержке Украины никак не повлияет на ситуацию, и тем более не приведет к победе в конфликте, считает военный. У США нет бесконечного запаса вооружений.