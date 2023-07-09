Мир 09 июля 2023, 23:05 Зеленский заявил о возможности Байдена закончить конфликт на Украине за 5 минут Зеленский: президент США Байден мог бы закончить конфликт на Украине за 5 минут РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден мог бы завершить конфликт на Украине за пять минут. Это произошло если бы киевский режим согласился отказаться от своих территорий, но этого не случится, сказал украинский глава Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Комментируя заявления бизнесмена Дональда Трампа, обещавшего завершить конфликт в первые сутки своего президентства, лидер Украины отметил, что у него уже был шанс закончить с боевыми действиями.

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«Однажды в свое время у Дональда Трампа уже были эти 24 часа. Мы были на боевых дейсвтиях, не на полномасштабных, и в его распоряжении было это время, но у него, должно быть, были какие-то другие приоритеты», — добавил Зеленский.

Украинский лидер также назвал предстоящие выборы в США внутриполитическим вопросом страны. Киев надеется сохранить двухпартийную поддержку, резюмировал он.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства, у Вашингтона больше не будет проблем с Россией, Китаем и Украиной.