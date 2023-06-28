Мир 28 июня 2023, 17:20 Зеленский заявил о тысячелетней истории украинского государства Президент Зеленский: украинское государство насчитывает тысячу лет истории Flickr

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Украина планирует нарастить моральный капитал, насчитывающий тысячу лет истории государства. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на выступлении в парламенте, которое транслировал украинский телеканал «Рада».

«Украина постепенно преумножит свой моральный капитал, который уже насчитывает тысячу лет истории украинского государства», — сказал Зеленский.

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Он также заявил о лидерстве Украины, которое якобы воздействует на глобальную расстановку сил. Зеленский назвал «будущую архитектуру глобальной европейской безопасности» невозможной без его государства. Украина станет гарантом такой безопасности, добавил он.

Ранее Зеленский предложил перенести празднование Дня украинской государственности с 28 на 15 июля. В том же законопроекте глава государства призвал отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря по примеру католиков и протестантов.