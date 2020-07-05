Зеленский заявил о том, что не простит тех, кто «аннексировал» Крым

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не простит тех, кто «аннексировал Крым», а также тех, кто этому способствовал. Об этом он рассказал во время своего выступления в Одессе в честь Дня Военно-морских сил Украины.

«И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому» — отметил Зеленский, не назвав при этом конкретных имен. Трансляция ввелась на YouTube.

Он также пообещал сделать все, что украинский флот был «образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины», а Украина стала морской державой не в «далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем».

Ранее Зеленский указал, что Украина является независимой страной, поэтому никто на международной арене не имеет права от нее ничего требовать, в том числе и Россия. Так он ответил на вопрос журналиста о требовании Москвы принять закон о статусе Донбасса.