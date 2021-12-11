Зеленский заявил о создании Европой «культа России»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о жалобах европейских коллег на мощь России. Сила страны, по его словам, растет из-за страха государств Европы.

Зеленский в интервью телеканалу «1+1» назвал виновных в том, что у РФ одна из мощнейших армий мира.

«Мы ж сами виноваты в этом. <…> Все говорят, что Россия очень мощная, сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. <…> Мы сами это делаем, вместе… Мы сами делаем культ», — заявил президент Украины.

Он также заявил о неприятностях, которые доставляют санкции против РФ некоторым странам. При этом об Украине и ее людях думают не все.

«Все должны понять, что страдают другие государства через эту санкционную политику. <…> Есть много людей достаточно циничных, которые думают о своем рынке. <…> Поэтому всем непросто», — заключил украинский лидер.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию не вмешиваться в отношения альянса с Украиной.