Мир 17 ноября 2022, 02:45 Зеленский заявил о разработке «интересной» системы электроснабжения Страна.ua: Президент Зеленский заявил о создании параллельной системы энергоснабжения РИА «Новости»

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Президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские специалисты якобы придумали параллельную сеть электроснабжения в стране. По его словам, запускать ее можно будет после завершения активной фазы боевых действий. Его слова привело украинское издание Страна.ua.

«Украина разработала интересную систему снабжения электричеством. Мы понимаем, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять», — сказал Зеленский.

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А пока большая часть страны остается без света — иногда на несколько часов, иногда на несколько дней. Например, в Одессе пошли уже вторые сутки без электроснабжения. Аварийные отключения затронули почти все районы. Местные жители делятся в соцсетях видео с погрузившимся в темноту городом.

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Два дня назад, 15 ноября, на 90% без света осталась Тернопольская область на западе Украины. Мэр Тернополя Сергей Надал сказал, что из-за отсутствия электричества проблемы начались в котельных, на насосных станциях и других важных объектах.