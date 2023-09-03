Мир 03 сентября 2023, 03:44 Зеленский заявил о прохождении еще двух судов по коридору в Черном море Зеленский: еще два морских судна прошли через временный коридор в Черном море Pxhere

Читать 360tv в

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил прохождение еще двух судов через временный зерновой коридор в Черном море. Об этом политик написал в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Еще два судна успешно прошли через наш временный <…> черноморский коридор», — написал Зеленский.

Реклама

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга стал первым судном, приплывшим из Одессы с момента прекращения действия зерновой сделки. Он снялся с якоря 16 апреля и вечером 17 августа проплыл вблизи Кумкея Аксуского района турецкой провинции Анталья. На следующее утро сухогруз вошел в пролив Босфор. Далее он направился в порт Амбарлы, расположенный возле Стамбула.

Второе судно, которое находилось в порту Одессы с начала специальной военной операции, вышло в открытое море 26 августа. Одесскую акваторию покинул балкер Primus.