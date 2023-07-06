Мир 06 июля 2023, 04:52 Зеленский заявил о призывах к Западу начать контрнаступление раньше Зеленский: Украина предлагала США и Европе начать контрнаступление ВСУ намного раньше РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в контактах с представителями США и европейских стран выступал за то, чтобы контрнаступление ВСУ началось раньше. Об этом украинский лидер рассказал в интервью американскому телеканалу CNN.

Зеленский отметил, что он благодарен США как лидеру в оказываемой Украине поддержке.

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«Однако я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам необходимы все оружие и боеприпасы», — сказал президент Украины.

Он объяснял свое желание более раннего контрнаступления тем, что, если ВСУ начнут его позднее, то все будет продвигаться гораздо медленнее.

Заниженный по сравнению с ожидаемым темп контрнаступления украинский лидер объяснил «сложностями» на поле боя. Он еще раз отметил, что хотел, чтобы контрнаступление ВСУ произошло намного раньше, поскольку «все понимали, что если оно развернется позже, то большая часть территории будет заминирована».

В этом же интервью президент Украины коснулся вопроса поставок стране F-16. Американские истребители, по его словам, понадобятся ВСУ не только для контрнаступления, но и для осуществления контроля морского пути из Одессы. Зеленский также добавил, что вести контрнаступление «очень трудно без воздушного прикрытия».