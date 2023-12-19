Мир 19 декабря 2023, 19:25 Зеленский заявил о потере возможностей флота России в Черном море Зеленский заявил о потере российским флотом доминирующей роли в Черном море РИА «Новости»

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Российский флот потерял доминирующую позицию в Черном море. С таким заявлением в ходе итоговой пресс-конференции выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что теперь украинские экспортеры больше не оглядываются на Россию, ожидая открытия морского коридора.

Зеленский заявил, что такой ситуации удалось добиться, благодаря одержанным победам Главного разведывательного управления ВМС Украины.

«Это часть наших южных операций. Немногие могли их увидеть и оценить, но это крупная победа в Черном море», — добавил президент Украины.

По его словам, зарубежные партнеры высоко оценили принятые меры, чтобы лишить российский флот доминирующего положения в акватории.

В октябре в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что Черноморский флот перешел из Севастополя в Новороссийск после нескольких атак украинских надводных дронов. Командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов заявил, что военные выполняют все поставленные перед ними задачи.