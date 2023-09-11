Мир 11 сентября 2023, 00:16 Зеленский заявил о потере искренности в словах Запада о помощи Украине РИА «Новости»

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Обещания лидеров западных стран сохранить поддержку Украины на любой срок перестали звучать искренне. Об этом в интервью журналу The Economist заявил лидер страны Владимир Зеленский.

Он пояснил, что до своего прихода в политику он долгое время работал в шоу-бизнесе, где научился считывать свою аудиторию и малейшие перемены в ее настроениях.

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«У меня есть эта интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза [когда они говорят]: „Мы всегда будем с вами“. Но я вижу, что его или ее здесь нет», — заявил Зеленский.

По мнению журналистов, главной претензией западных политиков к лидеру Украины стало отсутствие ответа на вопрос, чем завершится столь разрекламированное в самом начале контрнаступление.

Зеленский признался, что не хочет даже задумываться о затяжном конфликте, не говоря уже о том, чтобы объявить об этом своим согражданам, которые все еще не теряют надежды на скоростной прорыв. Президент Украины заявил, что эмоционально вместе со своей командой он уже готов к тому, что боевые действия затянутся на годы, но пока не знает, как донести это до остальных жителей страны.

Он пояснил, что рано или поздно придется объяснить всем, что всю экономику страны нужно ставить на военные рельсы, потому что ситуация на глазах переросла в конфликт на истощение. Но предать эти данные огласке Зеленский готов только после того, как потеря интереса со стороны Запада станет тенденцией. По его мнению, пока этот момент еще не наступил.

Контрнаступление украинских военных завершится в ближайший месяц из-за прихода осенней погоды. Об этом заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли. Он подчеркнул, что из-за размытых дождями дорог танки не смогут перейти в атаку. При этом он не исключил, что за отведенный срок ситуация может серьезно измениться.