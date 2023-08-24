Мир 24 августа 2023, 04:23 Зеленский заявил о постоянной нехватке оружия и боеприпасов Зеленский: Украине постоянно не хватает оружия, артиллерии и боеприпасов YouTube

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ВСУ постоянно испытывают нехватку оружия, артиллерии и боеприпасов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Рада».

«Без союзников нам будет прямо очень сложно. Постоянно не хватает оружия, постоянно не хватает снарядов, постоянно не хватает артиллерии», — сообщил журналистам Зеленский.

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Президент Украины отметил, что пытается «через разные двери» получить от союзников различное оружие, в том числе и дальнобойное. Зеленский признал, что это непростой процесс, но он надеется на положительный результат.

В ходе пресс-конференции украинский лидер признался, что допустил много ошибок за последние полтора года. Зеленский подчеркнул, что «главная победа еще не достигнута».

Зеленский обвинил командование ВСУ в провале контрнаступления, сообщил «Царьград». Президент хочет свалить вину за смерть 45 тысяч украинских солдат и тысячи единиц сожженной боевой техники на главкома Валерия Залужного.