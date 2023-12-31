Мир 31 декабря 2023, 04:19 Зеленский заявил о получении военного плана на 2024 год Зеленский получил военный план на 2024 год за день до конца 2023-го РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о предоставлении ему военного плана на 2024 год, отсутствием которого уже неоднократно попрекали главу государства и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Был представлен план действий на 2024 год», — сказал украинский президент.

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Зеленский отметил, что выслушал доклады об «общих военно-политических ожиданиях». По его словам, Украина намерена произвести больше техники в следующем году и уже имеет график международной работы в январе.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что украинское руководство не подготовило план военных действий на 2024 год. Он объяснил, что генеральный штаб должен составить проект: какие задачи будут выполнять бойцы, сколько понадобится солдат и как вести бои. Депутат отметил, что этим должна заниматься «военная институция».

По словам бывшего главы украинского МВД Юрия Луценко, нынешняя ситуация ВСУ на передовой оказалась самой тяжелой с начала конфликта. Экс-министр выступил с критикой в адрес Зеленского и его администрации.