Мир 01 августа 2023, 23:45 Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России Pxhere

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил о подготовке новых ударов по российской территории. Ролик опубликовали в Telegram-канале украинского лидера.

Он отметил, что день начался «с очень содержательных» докладов представителей сил обороны и безопасности Украины.

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«Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР [Кирилла] Буданова — <…> [россияне] точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», — сказал Зеленский.

Российские системы противовоздушной обороны сбили несколько украинских дронов в ночь на 1 августа. Один из БПЛА врезался в фасад Москва-Сити, еще два беспилотника уничтожили над Одинцовским и Наро-Фоминским районами Московской области.

Позже Украина фактически признала свою причастность к очередной атаке БПЛА на Москву. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что количество дронов в будущем может вырасти.

Заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак призвал прекратить атаки беспилотников на гражданские объекты российской столицы.