Мир 06 февраля 2023, 00:47 Зеленский заявил о подготовке новых решений по поставкам оружия Зеленский: Украина готовит решения для получения большего количества оружия сайт президента Украины

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Президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку решений и переговоров для большей международной поддержки и предоставления Украине большего количества оружия. Об этом он сообщил в очередном видеообращении в Telegram-канале.

По словам главы государства, украинские политики планируют провести новые переговоры, чтобы просить у союзников дополнительное вооружение.

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«Готовим решения, переговоры, которые должны усилить наших воинов, дать Украине больше международной поддержки, больше оружия», — подчеркнул Зеленский.

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Также он добавил, что готовятся публичные и непубличные форматы работ.

В новом видеообращении Зеленский заявил, что в Донецкой области сейчас наблюдается крайне сложная ситуация. Здесь идут ожесточенные бои, отметил украинский лидер.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее заявил, что режим военного положения и мобилизации на Украине в ближайшее время вновь продлят. Решения офиса президента Владимира Зеленского вступят в силу после 19 февраля. Верховная Рада рассмотрит законопроекты уже на следующей неделе.