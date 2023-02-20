Мир 20 февраля 2023, 00:37 Зеленский заявил о планах восстановить Украину за счет Германии и Франции Зеленский: Украина ждет инвестиций от Германии и Франции для восстановления страны Unsplash

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Германия, Франция и Италия должны предоставить средства для восстановления Украины. Об этом президент страны Владимир Зеленский сообщил в интервью газете Corriere della Sera.

«Мы приглашаем ваши компании работать с нами, приезжайте и участвуйте в нашем восстановлении», — отметил он.

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Таким образом, в вопросе восстановления Украины киевские власти отдали приоритет европейскому рынку. В то же время Зеленский сообщил о планах расширить хранилища для украинской сельскохозяйственной продукции в двух странах Африки. Он напомнил, что США помогают Украине наращивать передовые технологии.

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«Мы находимся на передовых позициях в разработке и создании беспилотников, в системах связи, робототехнике всех видов», — добавил Зеленский.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина будет получать помощь от его страны для восстановления инфраструктуры после того, как закончатся боевые действия. По его словам, Франция примет посильное участие в реконструкции украинских городов. Сейчас страны Запада активно предоставляют Украине военную помощь.