Мир 19 марта 2023, 01:27 Зеленский заявил о новых пакетах военной помощи от Запада Зеленский по итогам «Рамштайна» анонсировал новые партии военной помощи от Запада РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении ряда западных стран направить Украине новые пакеты военной помощи. Речь идет о поставках танков, артиллерии, амуниции и боеприпасов, сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

«Состоялось очередное заседание „Рамштайна“ (контактная группа по Украине — прим. ред.). Есть новые оборонные пакеты от наших друзей: от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии», — сказал глава государства.

Реклама

Накануне военную помощь Украине анонсировали несколько западных стран. Канада передаст Киеву танки и системы ПВО, она уже начала отправку второй партии обещанных ВСУ Leopard 2.

Реклама

Швеция решила направить Украине восемь самоходных установок Archer. Эстония передаст ВСУ партию снайперского оружия и снаряжения для спецподразделений. Дания выделит Украине пакет военной помощи объемом миллиард крон (150 миллионов долларов).

Ранее сообщалось о сотнях митингующих, которые пришли в субботу, 18 марта, в Лафайет-сквер у Белого дома. Люди потребовали, чтобы американские власти прекратили военную и финансовую помощь Украине.